Zeilboot raakt vast onder spoorbrug, mast breekt af: twee mensen gewond

Bij een ongeluk met een zeilboot bij het Friese Grou zijn zaterdagmiddag twee mensen gewond geraakt. De boot kwam met de mast vast te zitten tussen de spoorbrug die op dat moment aan het sluiten was.

De zeilboot is rond 14.25 uur tegen een spoorbrug over het Prinses Margrietkanaal bij Grou gevaren. De boot kwam met de mast vast te zitten tussen de spoorbrug. Door de impact knakte de mast, wat resulteerde in twee gewonden op de boot.

De gewonde opvarenden zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling. Hun toestand is op dit moment onbekend.

Geen treinverkeer

Door de aanvaring konden er enige tijd geen treinen rijden tussen Akkrum en Leeuwarden. Een aannemer en de brandweer hebben de brug gecontroleerd en acties ondernomen zodat het treinverkeer inmiddels weer over de brug kan. "Er is wel wat schade, maar dat zal later worden gerepareerd", zegt een woordvoerder van ProRail.

Er is niets bekend over de schade aan de boot.

Het beste van Hart van Nederland? Volg ons op WhatsApp of Threads Wil je dagelijks op de hoogte worden gehouden van de mooiste en meest indrukwekkende verhalen van Hart van Nederland? Meld je dan aan voor ons WhatsApp-kanaal, via deze link of volg ons op Threads, hier te vinden.

Hart van Nederland/ANP