Woningen ontruimd en straat afgezet na mogelijke vondst dode in tuin Kerkrade

De hulpdiensten hebben maandagavond in Eygelshoven, gemeente Kerkrade, zo'n twintig woningen ontruimd na de mogelijke vondst van een dode persoon in een tuin. Mogelijk bevonden zich in de woning gevaarlijke stoffen, aldus een woordvoerster van de politie.

De melding van de dode in een achtertuin aan het Mgr. Nolensplein kwam rond 19.30 uur binnen. De brandweer sloeg alarm om de mogelijke aanwezigheid van gevaarlijke stoffen, maar die werden niet in de woning aangetroffen.

Omwonenden mochten terug naar hun woningen. De politie doet onderzoek naar de overleden persoon die in de tuin is gevonden.

ANP