Woning flink beschadigd na nachtelijke knal in Sprang-Capelle: straat bezaaid met bakstenen

In de nacht van vrijdag op zaterdag heeft een ontploffing plaatsgevonden bij een woning aan de Dravik in Sprang-Capelle, vermoedelijk door een explosief. De politie is bezig met onderzoek naar de knal. Niemand raakte gewond bij de knal maar de schade aan het pand is aanzienlijk.

De explosie gebeurde bij een schuurtje aan de voorkant van het huis. Gelukkig raakte niemand gewond, maar de schade is aanzienlijk. De auto’s van zowel de bewoner als de buren, die naast het schuurtje op de oprit stonden, zijn beschadigd.

Een dakgoot ligt op een motorkap en een ruit aan de overkant van de straat is verbrijzeld. De straat ligt bezaaid met stukken baksteen. Het is nog onduidelijk waardoor de explosie precies veroorzaakt is.

Knal gehoord in de buurt

Zaterdagochtend is de situatie in de straat rustig. Een buurtbewoner die zijn hond uitliet laat aan het Brabants Dagblad weten de klap duidelijk te hebben gehoord: "Of eigenlijk mijn vrouw, want ik ben behoorlijk doof. Ze zat rechtop in bed en vroeg: 'Wat is dát nou?' Maar ja, toen zijn we gewoon weer gaan slapen." Hij vindt het vooral vervelend voor de direct betrokkenen. "Het zal je maar gebeuren."

De politie heeft de locatie afgezet en explosievenspecialisten zijn aanwezig om het incident verder te onderzoeken.