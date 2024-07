Vrouw komt om bij botsing tussen scooter en auto in Vught

Een 33-jarige vrouw uit Den Bosch is om het leven gekomen door een botsing in Vught. De vrouw reed op een scooter en kwam donderdag rond 22.00 uur op de Boxtelseweg in botsing met een auto, meldt de politie.

Het slachtoffer is overleden aan haar verwondingen. De toedracht wordt nog onderzocht.

ANP