Vrees voor terugkeer Roemeense rijdende rovers: 'Slaan toe terwijl je rijdt'

Met een slijptol, al zittende op de moterkap van een rijdende auto, het slot van een achterklep van een eveneens rijdende vrachtwagen voor je openslijpen. Deze bizarre en levensgevaarlijke capriolen zorgden ervoor dat een Roemeense roversbende ook in Nederland berucht werd. In 2020 werden leden van de bende opgepakt en bleef het stil. Tot deze maand: een tweetal brutale diefstallen doen onderzoekers denken dat de Roemenen weer actief zijn geworden.

Het begon allemaal in de nacht van 6 op 7 juni. Een vrachtwagenchauffeur rijdt weg vanuit Ede met dure goederen richting Zweden. Zoals altijd bij zogenoemde 'high value'-transporten is zijn hele route voorbepaald: waar rijdt hij, waar heeft hij rustpauzes en overnacht hij? Meestal is dat bij goedverlichte parkeerplaatsen, zo ook deze nacht. Maar als hij uitstapt en zijn lading controleert, ziet hij dat de achterklep is opengeslepen, de inhoud van zijn bak overhoop gehaald en voor fors geld aan dure spullen gestolen.

Vrachtwagen is niet gestopt

Zoals het protocol voorschrijft komt na de melding van diefstal een team specialisten de wagen inspecteren. De chauffeur wordt gecontroleerd, en de boordcomputer wordt doorgelopen. Een ding valt op: "Tot onze verbazing liet de navigatie zien dat de vrachtwagen in het traject niet is gestopt", vertelt een van de experts aan Hart van Nederland. Dat kan maar een ding betekenen: de vrachtwagen is tijdens de rit opengebroken.

Als een week later op 12 juni hetzelfde gebeurt tussen Waalwijk en Ede, gaan alle alarmbellen rinkelen. Het doet meteen denken aan de Roemeense roll-over bende die tussen 2015 en 2020 Nederlandse en internationale transporten ongemerkt overvielen.

Achter de vrachtwagen aan

Wat de bende uniek maakte was dat ze al rijdende een vrachtwagen van achteren naderden met meerdere auto's, zoals ook te zien in bovenstaande video. Een van de auto's gaat daarbij achter het doelwit rijden, zonder dat het de chauffeur van die vrachtwagen opvalt. Dan klimt een van de bendeleden uit de auto, gaat op de motorkap zitten terwijl een tweede bendelid hem vanuit de auto vasthoudt, en slijpt het slot open om de waar in de bak te stelen.

Gestolen IPhones

Zo vond in de zomer van 2017 op deze manier een grote roof plaats op de A73. Voor ruim een half miljoen euro aan iPhones werden op die manier gestolen. De Nederlandse politie weet vijf Roemeense mannen te achterhalen op een vakantiepark in het Gelderse Otterlo, en vindt de 960 gestolen smartphones in hun bezit.

De mannen worden in maart 2018 veroordeeld tot 15 maanden cel voor het bezit van de gestolen iPhones, maar niet bewezen werd dat de mannen de acrobatische diefstal ook hadden uitgevoerd. Een van de mannen kreeg zelfs een kortere straf omdat een herkenbare foto van hem was verschenen in de media.

Op vrije voeten

De reeks diefstallen leken definitief opgehouden te zijn na een grote actie van de politie in Roemenië, die in 2020 de bende uit Boekarest oprolde en tientallen leden oppakte. Tot nu dus. Vanwege de bijzondere manier waarop de roof tot stand kwam, wordt vermoed dat het weer om dezelfde personen gaat. Er wordt daarom nu onderzocht of de destijds opgepakte bendeleden nog vastzitten. "Kan het zijn dat daar mensen recent van zijn vrijgelaten?", vraagt de expert zich af.

Bij de diefstallen die deze maand plaatsvonden is bij elkaar voor meer dan een miljoen euro aan spullen gestolen. "Van grotere orde dan bij de grote roof in 2017", aldus de onderzoeker.