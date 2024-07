Verdachte aangehouden na schietpartij in Amsterdam-Noord

De politie heeft een 32-jarige verdachte aangehouden na een schietpartij die in de nacht van zaterdag op zondag plaatsvond om 02.55 uur in een woning aan de Klipperstraat in Amsterdam-Noord. De verdachte werd kort daarna aangehouden in de Statenjachtstraat.

Een 18-jarig slachtoffer is voor onderzoek naar het ziekenhuis gebracht, laat de politie weten. Er wordt nog onderzoek gedaan naar de aanleiding van de schietpartij.

De politie roept getuigen op zich te melden.