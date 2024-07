Politie Rotterdam onderzoekt verband tussen drugslab en dode man

De politie onderzoekt een verband tussen een drugslab in een kelder aan de Slaghekstraat in Rotterdam-Zuid en de vondst van het stoffelijk overschot van een 55-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats.

Een verband wordt vermoed door "de aard van het letsel en op basis van aangetroffen sporen", aldus de politie. Het lab, waar vermoedelijk heroïne werd geproduceerd, werd vrijdagavond gevonden nadat er in de bovengelegen snackbar kort brand had gewoed. Het lichaam van de man werd zaterdag aangetroffen bij een volkstuincomplex aan de Slinge.

Verdenking

Een 45-jarige vrouw uit Rotterdam is zaterdag aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het drugslab. Haar precieze rol wordt onderzocht. De politie is voor het verdere onderzoek op zoek naar mensen die meer weten over het drugslab of de overleden man.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Door op ‘aanmelden’ te klikken, ga ik ermee akkoord dat mijn persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP