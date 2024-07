Motorcoureur raakt ernstig gewond bij evenement in Assen

In Assen is zondagmiddag een ongeval gebeurd tijdens een evenement. Bij het ongeval aan de Vaart Z.Z. is een motorcoureur ernstig gewond geraakt. Op dat moment was het evenement TT Brommersprint bezig, volgens een videocorrespondent ter plaatse.

Het ongeluk gebeurde rond 14.30 uur. Volgens de videocorrespondent schoot de motor van een van de coureurs tientallen meters door.

De coureur is naar het ziekenhuis gebracht, meldt politie Drenthe op X. De politie doet verder onderzoek en het evenement is verder afgelast. "Het ongeluk gebeurde voor de ogen van het publiek", schrijft de politie. Volgens de politie waren er duizenden mensen op het evenement af gekomen. Ooggetuigen kunnen contact opnemen met Slachtofferhulp.

Bij de TT Brommersprint trekken rond de 40 brommers en scooters een sprint over 150 meter. Het is onderdeel van het TT Festival in aanloop naar de TT-races.