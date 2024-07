Meer ernstige ongelukken op het water door recreatievaart

Het aantal ernstige ongevallen met schepen op de Nederlandse binnenwateren is in 2023 sterk toegenomen ten opzichte van een jaar eerder. Die toename komt voornamelijk door de recreatievaart, meldt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

In de afgelopen tien jaar liep het aantal ernstige ongevallen op de binnenwateren steeds verder op. Waar het er in 2013 nog 140 waren, eindigde de teller in 2022 op 188 en een jaar later zijn het er zelfs 208. Het gaat dan om ongevallen waarbij er ernstige schade is, een schip niet meer verder kan of mag varen of waarbij zelfs zwaargewonden of doden vallen.

Als ook de minder ernstige ongevallen worden meegerekend, komt de teller over heel 2023 uit op 1221. Dat zijn er ongeveer honderd minder dan in 2022.

Op de binnenwateren vielen vorig jaar acht doden en 47 gewonden door scheepsongevallen. Het aantal doden is wel fors minder dan in 2022 - dat met 21 doden uitzonderlijk hoog was - maar ligt nog wel boven het langjarig gemiddelde. Zeven doden vielen in de recreatievaart.

Op het Nederlandse deel van de Noordzee zijn vorig jaar 62 ongevallen geweest, waarvan tien (zeer) ernstig. Daarbij vielen twee doden en 24 gewonden. Alleen al bij de brand aan boord van de Fremantle Highway, ten noorden van Ameland, raakten 22 mensen gewond en kwam een persoon om het leven. Het andere slachtoffer kwam om door een scheepsongeval met een loodsboot.

ANP