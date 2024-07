Man overvaren door boot op Westeinderplassen, 21-jarige verdachte aangehouden

Op de Westeinderplassen is een man overvaren door een boot. Hij is ernstig gewond naar het ziekenhuis gebracht. Een 21-jarige Aalsmeerder is aangehouden.

Rond 17.00 uur vond het ernstige ongeval plaats op de Westeinderplassen in Aalsmeer. Een man werd overvaren door een boot. Vanaf de jachthaven aan de Kudelstaartseweg in Kudelstaart is het slachtoffer met ernstig letsel naar het ziekenhuis vervoerd.

Een 21-jarige man uit Aalsmeer die de boot bestuurde waar de man door overvaren werd, is als verdachte aangehouden. Verkeersongevallenanalyse onderzoekt de toedracht, meldt de politie.

ANP