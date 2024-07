Man (29) aangehouden om voorbereiden moord en meerdere aanslagen

De politie heeft vrijdag een 29-jarige man aangehouden voor betrokkenheid bij het voorbereiden van een moord in Rotterdam in 2020 en een poging tot moord in Amsterdam.

Daarnaast wordt hij ook verdacht van de overval op een bedrijf en aanslagen op verschillende panden, meldt het Openbaar Ministerie. Het beoogde doelwit van de moord was een 39-jarige man uit Rotterdam, het moordplan is niet uitgevoerd. De aanslagen waar de man van wordt verdacht waren op een reisbureau in Den Haag, op 15 juni en 10 juli 2020.

Kroongetuige

Bij de beschietingen gaat het om een club in Amsterdam op 29 juli 2020, een woning in Eindhoven op 2 september dat jaar en een restaurant op 13 november. Het doelwit van de gewapende overval op 11 oktober 2020 was een belwinkel in Beverwijk.

Het Openbaar Ministerie presenteerde op 11 juni een kroongetuige die in ruil voor strafvermindering verklaard zou hebben over onder meer voorbereidingsplannen voor de moord op een 39-jarige Rotterdammer in 2020 en de beschieting van een club in Amsterdam. Of deze aanhouding ook volgt uit de verklaringen van deze kroongetuige, zegt het OM niet. Wel worden meer aanhoudingen niet uitgesloten.

ANP