Lichaam vermiste Nederlander (74) gevonden in ravijn op Grieks eiland

De Nederlandse toerist die sinds zondag vermist was op het Griekse eiland Samos, is dood aangetroffen. Dat bevestigen de Griekse reddingsdienst en Signi Zoekhonden. Medewerkers van deze Nederlandse organisatie waren zaterdagochtend afgereisd naar Samos, om op verzoek van familie van de man te helpen bij de zoektocht. De familie van het slachtoffer is inmiddels op de hoogte gebracht van de vondst van het lichaam, aldus Signi. De Griekse reddingsdienst bevestigt dat het lichaam van de man is gevonden in een ravijn. Het lichaam werd volgens de publieke omroep ERT met een drone gelokaliseerd door medewerkers van de hulpdiensten van het eiland.

Zoekterm onderweg naar eiland

Een team van Signi Zoekhonden en vrijwilligers van het Nationaal Drone Team waren zaterdagochtend nog vertrokken vanuit Düsseldorf om te helpen in de zoektocht naar de man. Op verzoek van de familie werden de vrijwilligers ingeschakeld.

Volgens het Griekse site Samos24 is het lichaam van de man gevonden in de omgeving van Limniona, op een afstand van 300 meter van een grot waar hij voor het laatst was gezien.

2:01 Hart van Nederland legt uit: wat moet je doen als iemand vermist raakt?

Dagenlange zoektocht

De man ging zondagochtend wandelen in de buurt van Marathokampos, in het zuidwesten van het eiland, en is sindsdien spoorloos. Hij had alleen een flesje water bij zich. In de dagen na de melding is er vanuit de lucht en via land gezocht naar de man.

Ook vanaf het water is er gezocht. De Griekse politie vreesde ook dat de man was gaan zwemmen en door de sterke stroming zou zijn meegevoerd. Nu blijkt dus dat hij in een ravijn is gevonden.

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken kan de vondst van het lichaam niet bevestigen. Het ministerie verleent consulaire bijstand.