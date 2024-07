Gewonden door val megaspandoek bij wedstrijd FC Twente zijn buiten levensgevaar

Door de val van een stellage op voetbalsupporters in het Overijsselse Geesteren zijn in totaal tien mensen gewond geraakt, meldt de brandweer Twente. Niemand is in levensgevaar, wel zijn er meerdere mensen overgebracht naar het ziekenhuis.

Zaterdagavond viel een groot spandoek dat aan een hijskraan hing op publiek dat klaarstond voor een oefenduel tussen FC Twente en Stevo. De hulpdiensten waren in groten getale aanwezig. Ook was er een traumahelikopter opgeroepen.

Hoe kon dit gebeuren?

De politie gaat het ongeluk onderzoeken. Ook FC Twente meldde eerder samen met Stevo, de supporters die voor het spandoek zorgden en de instanties te kijken naar hoe het incident kon gebeuren.

Zondagochtend is er een bijeenkomst voor slachtoffers en getuigen.

Hart van Nederland/ANP