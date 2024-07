Fietser (62) overleden na aanrijding op N325 in Nijmegen

Bij een aanrijding in Nijmegen, op de Nieuwe Ubbergseweg (N325) richting de Gelderse grensplaats Beek, is een fietser om het leven gekomen, meldt de politie.

Een 30-jarige automobilist is aangehouden en meegenomen voor verhoor, zegt een woordvoerder van de politie. Het slachtoffer is een man van 62 uit Wijchen.

Een tweede fietser is nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. De politie is direct een onderzoek gestart, waarbij onder meer wordt gekeken of middelengebruik een rol heeft gespeeld. De weg was tijdelijk in beide richtingen afgesloten.

ANP

Beeld: SPS Media