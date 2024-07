Fietser (84) overleden na botsing tegen oldtimer in Vlierden

Een 84-jarige man uit Vlierden is zondag overleden na een ongeval dat een dag eerder plaatsvond in zijn woonplaats. De man was aan het fietsen toen hij op de Hazeldonkseweg in botsing kwam met een oldtimer.

Het ongeval gebeurde zaterdagmiddag rond 15.30 uur. De man werd met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd en was nog bij bewustzijn. Hoewel er een traumahelikopter werd opgeroepen om hulp te bieden, landde deze uiteindelijk niet.

Zondagmiddag maakte de politie bekend dat de man aan zijn verwondingen is bezweken.

Wil jij Hart van Nederland op het startscherm van je telefoon? Ben jij fan van de website van Hart van Nederland en wil je die standaard op het startscherm van je telefoon? Dat kan! Op deze manier download je Hart van Nederland op iOS of Android en heb je altijd een icoontje op je startscherm staan, net als andere nieuwsapps.

ANP