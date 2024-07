Dode en gewonde door verkeersongeluk op oprit A2 nabij Eijsden

Door een verkeersongeluk langs de A2 nabij de plaats Eijsden in het zuiden van Limburg is in de nacht van vrijdag op zaterdag een inzittende van een voertuig om het leven gekomen. Een tweede slachtoffer is gewond naar het ziekenhuis overgebracht, meldt de politie.

Het ongeluk vond plaats rond 00.15 uur op de afrit richting benzinestation Knuvelkes. Volgens de politie wilde het voertuig met daarin de twee slachtoffers vanaf de A2 die afrit oprijden. De bestuurder is daarbij naar alle waarschijnlijkheid de macht over het stuur verloren. Het voertuig raakte van de weg en botste vervolgens tegen een ander voertuig en een boom aan.

Onderzoek

De politie doet nog onderzoek op de plek van het ongeluk. De oprit bij Knuvelkes is daardoor voor een nog onbepaalde tijd afgesloten voor verkeer.