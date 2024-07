Chaos op pont in Amsterdam: honderden fans belagen populaire Youtuber

De 19-jarige Amerikaanse YouTube-ster IShowSpeed is maandag in Amsterdam belaagd door honderden fans. De internetsensatie, van wie de echte naam Darren Watkins is, was maandag in de Nederlandse hoofdstad en zond zijn reis uit via een livestream. Hierdoor konden fans doorlopend zien waar hij was.

Zijn miljoenen volgers konden live zien hoe IShowSpeed, die een shirt van het Nederlands elftal droeg, op de pont over het IJ werd omsingeld door een grote groep fans. Zijn bodyguards kunnen niet voorkomen dat de fans de jongen belagen. De politie moest ingrijpen en de tiener voor zijn eigen veiligheid escorteren naar het bureau aan het IJdok.

Niet stoppen met livestreamen

Maar ook daar wachtten fans IShowSpeed weer op. Agenten vroegen hem te stoppen met het live streamen van zijn activiteiten, zodat fans hem niet meer konden vinden, maar dat verzoek negeerde Watkins. Een woordvoerder van de politie zegt tegen AT5 dat er niemand is aangehouden voor het belagen van de YouTuber.

Het filmpje van zijn verblijf in Amsterdam is in zijn geheel terug te zien op zijn kanaal. IShowSpeed heeft meer dan 25 miljoen abonnees en staat vooral bekend om zijn livestreams en zijn voorliefde voor voetbal. Vanwege het EK reist hij momenteel door Europa.

