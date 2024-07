Bestuurder verliest controle en komt op spoor terecht in Weert

Een trein in de buurt van het Limburgse Weert moest maandag een noodstop maken vanwege een auto die op het spoor stond. De bestuurder was de controle over de auto verloren bij een spoorwegovergang.

Het gebeurde rond 08.00 uur. De wagen viel stil op het spoor, waarna de bestuurder de auto niet meer weg kreeg. "Gelukkig kon de trein op tijd stoppen'", aldus een woordvoerder van de politie tegen Hart van Nederland. Er werd een melding gedaan en vrij snel daarna was de politie ter plaatse om hulp te bieden.

Met de schrik vrij

De politie en ProRail hebben de wagen uiteindelijk van het spoor getrokken. De bestuurder kwam met de schrik vrij en is ongedeerd. Ook de spoorwegen zijn onbeschadigd.

De treinen hebben ongeveer een uur stil gestaan. Rond 09.00 uur is het treinverkeer hervat.