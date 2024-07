Appartementencomplex Apeldoorn beschoten vanuit auto

Een appartementencomplex aan de Eerste Wormenseweg in Apeldoorn is maandagavond doelwit geworden van een schietpartij vanuit een auto. Politie kwam met meerdere eenheden ter plaatse, agenten droegen kogelwerende vesten. Er raakte niemand gewond bij het voorval.

De beschieting vond plaats rond 23.40 uur. Direct na aankomst van de agenten is een onderzoek opgestart. Daarbij troffen ze drie kogelhulzen op straat aan. Een auto die in de buurt van het gebouw stond, werd vernield. Een zijruit sneuvelde. Dat gebeurde volgens omwonenden vlak voor de beschieting.

Ter plaatse heeft de politie verklaringen opgenomen van meerdere bewoners. Ook werd er in de omgeving gezocht naar de mogelijke schutter of schutters. Na enige tijd werd de auto, waaruit geschoten zou zijn, aangetroffen in de wijk de Maten.

Het is nog niet bekend of er aanhoudingen zijn verricht.