Willem-Alexander bezoekt 113 Zelfmoordpreventie

Koning Willem-Alexander heeft donderdagochtend een virtueel bezoek gebracht aan 113 Zelfmoordpreventie. De koning sprak met onder anderen onderzoekers en vrijwilligers over het werk van de organisatie, die mensen met suïcidegedachten bijstaat.

Daarbij ging het vooral over recente onderzoeken van 113, suicidepreventieprogramma’s en hulpverlening, maar er werd ook stilgestaan bij de impact van de coronapandemie.

Ook de Landelijke Agenda Suïcidepreventie kwam aan bod, waarbij 113 Zelfmoordpreventie samenwerkt met partners als ggz-instellingen, de GGD, schuld- en uitkeringsinstanties en het onderwijs. Met betrokkenen werd gepraat over het belang van suïcidepreventie in ziekenhuizen, waarbij zorgverleners op de eerste hulp ook aandacht hebben voor de psychische kant van mensen die een suïcidepoging hebben gedaan.

Gemiddeld 5 mensen plegen per dag zelfmoord

Tot slot sprak de koning met hulpverleners en vrijwilligers die mensen telefonisch hulp bieden. Zij vertelden de koning over hun ervaringen, met name in de verschillen in hulpvraag voor en tijdens de coronapandemie. In Nederland sterven gemiddeld vijf mensen per dag door zelfmoord. In 2020 voerde de hulplijn meer dan 113.000 telefoon- en chatgesprekken met mensen die hulp nodig hebben.

Praten over zelfmoordgedachten kan 24/7 via 113 of 0800-0113 en de chat op 113.nl.