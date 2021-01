Speciale hondenbus in brand gestoken, trouwe cursist start inzamelingsactie

Het nieuwe jaar begon voor hondengeleider Marco van Hoof uit Best slecht. Tijdens oud en nieuw werd zijn speciale hondenbus in brand gestoken. Cursist Marieke had zo met het stel te doen, dat ze een crowdfunding is gestart. Daarmee heeft ze inmiddels al duizenden euro’s opgehaald.

“Om kwart voor vier ‘s nachts werden mijn vrouw en ik wakker door een harde klap”, vertelt Van Hoof aan Hart van Nederland. Marco traint al meer dan 40 jaar honden. Met de gespecialiseerde bus reed hij door heel Europa. “Toen ik zag dat de bus in de hens stond, ben ik naar beneden gerend en heb ik nog geprobeerd om het met emmers water te blussen. Op dat moment heb je niks meer. Ik stond echt aan de grond genageld.”

Wie doet zoiets?

Even later zag Marieke een Facebookberichtje voorbij komen. “Je eerste gedachte is: godverdomme wie doet zoiets? Maar ik ben van het positieve, dus heb gelijk bedacht hoe we het jaar voor hen goed kunnen laten beginnen.” Ze kent het stel al jaren. Zeker vorig jaar waren ze van onschatbare waarde.

“Ik had een depressie dochter van 16. Marco heeft ons één van zijn honden cadeau gedaan om de band in het gezin te herstellen. Het is een Mechelse herder die werd getraind als politiehond. Na controle bleek hij heupdysplasie te hebben. Marco en Esther zorgen zo goed voor ze, dat hij ook gewoon mocht blijven tot er een nieuw baasje kwam.”

Altijd aan het werk

Marieke vertelt vol lof over de twee en precies daarom is ze de crowdfunding begonnen. “Alles gaat om de honden, en anders wel voor de mensen om hun heen. Ze verdienden dit niet.” Ze vertelt dat de twee overdag politiehonden opleiden en in de avonduren nog gehoorzaamheidstrainingen en puppycursussen geven.

Met de crouwdfunding zien Marco en Esther hoe veel steun ze krijgen. “Het is zichtbaar en voelbaar geworden dat hij veel mensen om zich heen heeft. Hij is goed voor ons, nu willen ze er voor hem zijn.”

Teller stroomt door

De stroom aan reacties en de crowdfundactie zijn echt hartverwarmend, vindt Marco. Binnen een dag werd er 5000 euro opgehaald. “Als ik dan al die bijdrages zie van cursisten, oud-stagiaires en andere bekenden, dan slaat mijn hart wel echt even over.”