Honderden mensen herdenken doodgeslagen Jan Kruitwagen (73) uit Arnhem

Honderden mensen waren zaterdag aanwezig bij de herdenking van de 73-jarige Jan Kruitwagen uit Arnhem. Kruitwagen werd woensdagavond 28 oktober voor zijn huis mishandeld door verschillende jongeren en overleefde dit niet.

De herdenking is op initiatief van oud-leerlingen van Kruitwagen georganiseerd. De Arnhemmer was tot aan zijn pensioen een geliefd docent aan de Titus Brandsmaschool in Velp. “Ik heb vier jaar lang les van hem gehad”, vertelt een oud-leerling tijdens de herdenking. “Het was een hele lieve, zachte man. Vreselijk wat er nu gebeurd is.”

“Dat hij van het leven wordt beroofd op zo’n gewelddadige manier”, vertelt een van de aanwezige die het nauwelijks kan bevatten. “Door jeugd, terwijl hij zich altijd heeft ingezet voor de jeugd.”

Lees ook: Vrienden rouwen om doodgeslagen Jan (73): ‘Hij was een lieve en zorgzame man’

Verdriet

De plek van het incident is de afgelopen week veranderd in een zee van bloemen en kaarsjes. “Het is indrukwekkend om te zien hoe de Arnhemmers hier bij elkaar, met elkaar, dat verdriet wat er is een plekje proberen te geven”, vertelt burgemeester Ahmed Marcouch vlak voor de herdenking aan Hart van Nederland. “Het is ook mooi om te zien hoe ze elkaar opzoeken en het hier ook samen doen vanavond.”

In de Spijkerstraat en Prins Hendrikstraat zijn kruisjes op de straat getekend, zodat mensen 1,5 meter afstand van elkaar kunnen bewaren. De honderden aanwezigen konden op deze manier Kruitwagen op een coronaproof manier herdenken. Om 18:00 uur werden er twee minuten stilte gehouden, daarna klonk luid applaus.

Lees ook: Opnieuw jongere aangehouden voor dodelijke mishandeling Jan Kruitwagen (73)

Motief

Het is nog altijd onduidelijk wat de jongeren ertoe heeft bewogen de 73-jarige man de belagen. Inmiddels zitten nog vier verdachten vast voor de tragische dood van Kruitwagen. Eén van hen is een 18-jarige jongen uit Rozendaal. De anderen zijn minderjarig.