Wytze legt 'i.v.m.-A4'tjes' vast in boek: van simpele tot grappige of zelfs ontroerende coronamededelingen

Wie nu door de straten loopt, ziet ze nog regelmatig hangen. Maar een paar maanden geleden, aan het begin van de coronacrisis, was het schering en inslag: A4’tjes op de deur of het raam van een winkel met daarop een boodschap. Vaak opgeplakt met slechts een stukje tape. En wat staat er dan op? Een boodschap ‘i.v.m. corona’… en vul de rest vervolgens zelf maar in.

Grafisch ontwerper Wytze Hoogslag zag de enorme toename aan A4’tjes, of ‘papieren bom’ zoals hij het zelf noemt. En dat fascineerde hem. Overigens is dat ook niet heel gek: zijn afstudeeropdracht aan de Kunstacademie in Groningen stond namelijk in het teken van deze opgeplakte blaadjes. Destijds ging het om allerhande mededelingen, waar hij ook een instagramaccount over heeft aangemaakt.

Maar nu zag Wytze dus een wildgroei ontstaan aan deze ‘nieuwe vorm’ van A4’tjes. Daarom pakte hij zijn camera er weer bij. En besloot er zelfs een boek over uit te brengen.

Waarom foto van A4’tje?

Nagenoeg iedere winkel of instelling kreeg er op een gegeven moment wel mee te maken. Het moeten plaatsen of ophangen van een mededeling in verband met het coronavirus. De grote bedrijven lieten soms snel professioneel materiaal drukken, maar sommigen deden het af met een paar blaadjes. “Ze hingen overal” aldus Wytze. “Ook bij grote ketens, maar vooral bij eenmanszaken. En vooral daar zijn ze nog blijven hangen.” Wie nu de stad of het dorp inloopt heeft dus grote kans nog een aantal voorbeelden tegen te komen.

Tijdens het maken van een ronde door de stad (hij heeft de foto’s voornamelijk gemaakt in Leeuwarden en Amsterdam) stapte Wytze ook wel eens een winkel binnen om de eigenaar wat vragen te stellen. Dat zorgde soms voor gefronste wenkbrauwen. Immers: waarom zou je een foto van ‘dat blaadje’ willen maken? “Een aantal zeiden dan dat ze er helemaal niet blij mee waren. Maar ze wisten dat het iets tijdelijks zou zijn. En dan gebruik je natuurlijk even wat A4’tjes.”

Bonte verzameling

Wytze houdt ervan om door de stad te lopen, en daarom liep de hoeveelheid foto’s snel op. Het duurde dus niet lang voordat hij genoeg foto’s had om een volledig boek van de maken, ruim 160 pagina’s dik. Hij noemt het een historisch document: “er zijn de afgelopen maanden boodschappen gecommuniceerd die hopelijk nooit meer hoeven te verschijnen.” Maar hij blijft nieuwsgierig naar nieuwe verhalen. “Als ondernemers hun ramen weer gaan volhangen met A4’tjes dan mogen ze mij ook gelijk mailen waarom!”

Voor Hart van Nederland selecteerde Wytze een aantal leuke, grappige of bijzondere foto’s. Bekijk ze hieronder:

Voordat je deze winkel binnen kunt binnenstappen, ben je eerst twee minuten bezig met het lezen van alle teksten.

Wat Wytze ook regelmatig tegenkwam: doorgekraste teksten.

Deze winkel was iets creatiever en voegde nog wat afbeeldingen/illustraties toe.