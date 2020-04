Konijnen blijven gezond in coronatijd dankzij de bunny drive-thru

Konijnen lopen in deze periode veel risico op ziektes, maar met een hoop baasjes tegelijk in de wachtkamer zitten voor een inenting gaat even niet. Diergezondheidscentrum Boven-Veluwe in Wezep bedacht een oplossing: een bunny drive-thru. Baasjes zijn er ontzettend blij mee.

Het is even wennen voor de konijnen, die in een bench in de achterbank zitten. De baasjes rijden een rondje langs verschillende tafeltjes. Het begint met een betaling en eindigt met de vaccinatie.

Gevaarlijke periode

Één van de baasjes die vandaag met haar konijn door de bunny drive-thru gaat, is heel erg opgelucht. “Ons konijn zit onbeschermd buiten en kan sneller ziek worden. Uitstellen wilde ik dus liever niet,” zegt de vrouw. Het is een gevaarlijke periode voor konijnen nu de temperaturen weer omhoog gaan, legt dierenarts Delia Rijnbergen uit aan Hart van Nederland. “Dan zie je dat insecten weer gaan rondvliegen en dat ziektes weer overgedragen worden.”

Konijnen kunnen soms binnen een dag overlijden aan ziektes als myxomatose, daarom is het erg belangrijk dat ze worden ingeënt. De dierenarts is blij toch zorg te kunnen leveren. “Ook honden, katten en konijnen hebben zorg nodig. Ik denk dat we ons werk niet goed zouden doen, als we niet naar een manier zouden proberen te zoeken om de dieren te kunnen beschermen.”

De bunny drive-thru werkt ontzettend efficiënt, vinden ook de baasjes. “Het gaat lekker snel. Hup hup en klaar!” Als de konijnen hun vaccinatie gehad hebben, kunnen ze weer veilig mee naar huis.