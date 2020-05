Toch lekker knuffelen op Moederdag? Het kan door het knuffelscherm

Op Moederdag wil je natuurlijk maar één ding: even lekker knuffelen met mama of oma, maar door de coronacrisis gaat dit niet zomaar. Gelukkig is er een oplossing. Op verschillende plekken wordt zondag namelijk een knuffelscherm ingezet.

De 9-jarige Zavier was behoorlijk overstuur. Hij mocht opa en oma wel zien, maar niet aanraken. Zijn moeder Hedi Weyermans verraste hem daarom met een huis-tuin-en-keuken knuffelscherm, vertelt ze aan Hart van Nederland.

‘Hij was dolblij’

Door de coronacrisis kunnen Zavier en Hedi niet meer bij opa en oma in Friesland op bezoek gaan. Ze wonen niet in een verzorgingshuis en bezoek op afstand is dus toegestaan, maar Zavier vindt het té moeilijk om hen wel te zien en niet lekker te kunnen knuffelen.

Hedi kwam daarom op Koningsdag met een grote verrassing voor haar zoon. Ze had hard gewerkt aan een ‘knuffelscherm’, waardoor Zavier zijn opa en oma veilig kan knuffelen. “Toen hij het scherm zag, was hij helemaal blij”, vertelt ze. “En ook opa en oma vinden het geweldig.”

Het knuffelscherm is gemaakt van doorzichtige puinzakken die aan een touw hangen. Aan beide kanten zitten gaten voor de armen, die van Zavier wat lager dan die van opa en oma. Ook op deze Moederdag rijdt het gezin weer naar opa en oma om even te knuffelen. En Hedi zelf kan haar moeder nu ook lekker vastpakken, als ze tenminste op haar knieën gaat zitten.