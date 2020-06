9-jarige Hema-fans zamelen geld in om warenhuis te helpen

Vriendinnetjes Elin en Karlijn aarzelde geen moment toen ze hoorde dat de Hema vanwege financiële problemen misschien verdwijnt. Met een speciaal geknutselde doos hebben ze in hun eigen wijk gecollecteerd en bijna 15 euro opgehaald.

“Op school heeft iemand gezegd dat de Hema problemen, dus dachten we: we maken een Hema-doos en we gaan geld ophalen,” aldus Elin en Karlijn. “We zijn heel erg fan van de Hema, we gaan ook heel vaak” Ze haalden 14,85 euro op en gaven dat af aan een caissière.

“Een ontzettend lief gebaar”, aldus Kees de Bruijn, franchisenemer van de Hema in Halsteren. Hij hoorde van de actie nadat de meisjes het geld in zijn winkel hadden afgegeven. “De medewerkers die het geld in ontvangst hebben genomen hebben hen als bedankje een ijsje gegeven, maar we willen ze graag uitgebreider bedanken. Daarom zijn ze vandaag in de winkel uitgenodigd en om een schoolpakket uit te zoeken.”

Hema heeft het geld niet nodig

Kees heeft besloten de 14,85 euro die is opgehaald niet aan te nemen, maar te geven aan mensen die het volgens hem beter kunnen gebruiken. “Wij redden ons wel, het gaat goed met de Hema, dus ik ga het bedrag vertienvoudigen en doneren aan mensen die het echt nodig hebben. Stichting Armoedefonds heeft een schoolspullenactie voor kinderen in armoede, daar gaat het geld naartoe”.