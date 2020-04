Agenten met PTSS moeten sneller worden geholpen in de toekomst

Minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid wil dat agenten sneller worden geholpen in de toekomst als zij symptomen vertonen van PTSS.

Politieagenten die nu aangeven dat ze denken de stressstoornis te hebben, komen vaak in een lange procedure terecht. Minister Grapperhaus heeft via een Kamerbrief laten weten dat dit voortaan anders moet.

Zo moeten slachtoffers lang wachten op gemiste (medische) inkomsten. Grapperhaus wil er dan ook voor zorgen dat agenten op tijd de juiste hulp krijgen, zonder dat daar in een aantal gevallen soms jaren tegen geprocedeerd moet worden.

Einde aan lange procedures

“We hebben gezegd: die lange procedures, dat moet niet zo zijn”, stelt Grapperhaus tegen Hart van Nederland. Als jij zo’n trauma hebt, dan moet je heel snel kunnen zien dat het onderkend wordt, dat je rechten goed zijn geregeld en dat je in alle rust samen met de experts kunt kijken naar welk ander werk je kunt doen bij de politie.”

Daarnaast maakt Grapperhaus zich hard om gevallen van PTSS bij agenten te voorkomen. “Juist door tijdens het werk goed bij te houden hoe het met je gaat en wat je hebt meegemaakt.”

Lange procedures

Agenten komen vaak op plekken waar traumatische gebeurtenissen plaatsvinden. Zo ook Joeri Sterringa. Hij liep elf jaar geleden PTSS op toen hij geconfronteerd werd met de moord op een 12-jarig meisje in Amsterdam. “Ik heb mazzel gehad dat mijn hele afwikkeling snel ging, omdat in die tijd alles nog gewoon via de lokale politie in Amsterdam liep. Nu loopt alles via de nationale politie”, zegt hij over voortgang van zijn afwikkeling na de traumatische gebeurtenis in 2009.

Honderden meldingen

Uit cijfers van 2019 blijf dat er vorig jaar ruim 200 meldingen waren van agenten die erkenning wilden voor hun stressklachten. 77 procent kreeg hiervan de diagnose PTSS. Sinds 2013 zijn er ruim 2000 aanvragen gedaan door politie-medewerkers om te onderzoeken of hun klachten PTSS gerelateerd zijn.

Volgens Joeri, die nog steeds actief is als agent, wordt het niet altijd goed geregistreerd als er agenten bij een ingrijpende gebeurtenis zijn geweest. “Ik zou dan ook pleiten voor een systeem waarbinnen de werknemer en leidinggevende kan laten opslaan. Dat als ik vandaag de informatie bij mijn chef meldt, het later nog steeds beschikbaar is.”

Joeri is dan ook blij om te horen dat er eindelijk wat gaat gebeuren. “Ik denk dat het een opluchting is om te horen dat er wat gaat veranderen. Wat mij nog het meest verbaast is dat agenten met PTSS door die lange procedure steeds alles weer moeten oprakelen van die traumatische gebeurtenis. Ik denk dat de politie daar gemakkelijker mee om moet gaan.”