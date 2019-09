Franse media lyrisch over uitstekend spelend Ajax

De 3-0 winst van Ajax op de Franse club Lille OSC in de Champions League maakt lyrische commentaren los. Bovendien speelde Ajax ook nog eens zonder de sterren van vorig seizoen Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt. Buitenlandse media hebben dan ook diep respect voor de Amsterdammers.

“Het kwaliteitsverschil tussen de twee teams was te groot,” reageert Christophe Galtier, de coach van Lille, op de voetbalpartij. ”Dit is een zware nederlaag.”

”Ajax ver boven niveau Lille”

”Ondanks het vertrek van twee goudklompjes (Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong) toonde Ajax aan dat het niet aan kwaliteit heeft ingeboet deze zomer,” looft de krant Ouest France de Amsterdamse club. ”De spelers van trainer Erik ten Hag en hun acties waren technisch van hoge klasse”.

”Na zeven jaar afwezig te zijn geweest in de Champions League deed Lille het eigenlijk best goed in de Johan Cruijff Arena,” schrijft de Franse sportkrant L’Équipe. ”Ze waren alleen niet opgewassen tegen een Ajax dat te getalenteerd, te ervaren en te sterk was.”

Verder schrijft RMC Sport: ”Lille had eigenlijk een penalty moeten krijgen, maar dan nog was de Nederlandse formatie veel beter”.

