Ajax-fans bekogeld met vuurwerk in stadion

Supporters van AEK Athene hebben voorafgaand aan het duel met Ajax in de Champions League de confrontatie gezocht met meegereisde fans van de Amsterdamse club. Griekse fans gooiden vuurwerk en projectielen in het vak van de meegereisde Ajax-supporters. Het is onbekend of er gewonden zijn gevallen.

Na één vuurwerkbom volgde een grote steekvlam. De mobiele eenheid keek aanvankelijk toe, maar greep vervolgens hard in toen Ajax-fans vuurwerk teruggooiden. Aanvoerder Matthijs de Ligt van Ajax onderbrak de warming-up om naar het uitvak te gaan. De verdediger maande de aanhangers van zijn club tot rust. Na zo’n vijf minuten keerde de rust een beetje terug rond het vak met de ruim 1200 supporters van Ajax. De politie heeft de tribunes rond de verzamelde fans van de Amsterdamse club inmiddels ontruimd. (Tekst gaat verder onder video)

Maandagavond waren er ook supportersrellen in het centrum van Athene. Fans gingen elkaar met stokken en vuurwerk te lijf. Volgens de Griekse politie troffen rivaliserende supporters van AEK Athene en Panathinaikos elkaar. De harde supporterskern van Ajax leeft op goede voet met fans van Panathinaikos. De F-Side zette op Twitter een filmpje van de ongeregeldheden.

Wangedrag

De UEFA bestrafte Ajax afgelopen week voor het wangedrag van de supporters tijdens het uitduel met Benfica. De nummer twee van de eredivisie kreeg een geldboete van 71.000 euro en een voorwaardelijke staf. Bij een volgende misdraging van de aanhang moet Ajax een Europese uitwedstrijd spelen zonder de steun van zijn supporters. De looptijd van die voorwaardelijke straf is één jaar.

De Ligt gaat naar vak met Ajax supporters. Arbiters overleggen over veiligheid. #aekaja pic.twitter.com/KJoBBqc4xe — Jeroen Elshoff (@JeroenElshoff) November 27, 2018

BEELDEN: ME dringt het vak van Ajax binnen en begint te meppen met wapenstokken. Supporters vooraan zitten als een rat in de val. #aekaja #ajax #aekathene #cl #ChampionsLeague pic.twitter.com/RBlXgzLmCC — Jarno Grob (@Jarno_AT5) November 27, 2018