De VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie) is een Nederlandse politieke partij met een liberale ideologie. De partij werd opgericht in 1948. De VVD heeft een lange geschiedenis van deelname aan regeringen. Mark Rutte (VVD) was meerdere kabinetten premier, nu heeft Dilan Yesilgoz het stokje overgenomen.

Lees op deze pagina alles over de partij.