De PVV (Partij voor de Vrijheid) is een Nederlandse politieke partij, opgericht door Geert Wilders in 2006. Bekend om haar standpunten over immigratie, islam en EU-scepsis. De PVV boekte een monsterzege tijdens de Tweede Kamerverkiezingen. Uit de eerste exitpoll bleek de partij van Geert Wilders op 35 zetels te staan. De volgende dag was bekend dat de partij zelfs 37 zetels had gewonnen.

