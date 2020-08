Aiden (5) helpt grensrechter tijdens Feyenoord-NAC, gaat viral

Niet de voetballers, maar de 5-jarige Aiden van Wijk uit Alphen aan den Rijn werd zaterdag tijdens de wedstrijd Feyenoord 021 – NAC 021 ster van de show. Het jochie besloot tegen het einde van de wedstrijd grensrechter Murat Küçükerbir een handje te helpen. Een video van de spontane actie werd op Twitter al duizenden keren bekeken.

“We gaan wel vaker kijken bij wedstrijden van Feyenoord onder 21 en dan loopt Aiden gezellig rond in het stadion,” vertelt moeder Nousjka Beusenberg aan Hart van Nederland. “Zaterdag viel het me ineens op dat hij meeliep met de grensrechter en de gebaren imiteerde.”

Volgens moeder Nousjka was de actie van Aiden zo ongeveer het beste dat kon gebeuren tijdens de pot voetbal. “Die wedstrijd was niet om aan te gluren, dus iedereen vond het prachtig om te zien dat Aiden zo bezig was. Hij was de redder van de sfeer.”

Viral via Twitter

Grensrechter Murat kreeg daar tijdens zijn werk langs de lijn helemaal niets van mee. “Ik sta met mijn gezicht naar het veld, dus heb niets gezien van de actie van Aiden. Ook de reacties van het publiek heb ik helemaal niet meegekregen.” Moeder Nousjka probeert Murat nog aan te spreken naar de wedstrijd, maar ook dat gaat langs de grensrechter heen. “Ik had helemaal niet door dat de vraag aan mij was gericht!”

Pas na thuiskomst ziet hij wat er zich die dag achter zijn rug afspeelde, als hij stuit op een filmpje van het tafereel dat Nousjka en haar vriend hadden gedeeld via Twitter en viral ging. “Ik baalde dat ik die mensen niet te woord heb kunnen staan, dus heb ik direct contact gezocht met de vraag of ik langs mocht komen.”

Bezoekje van een echte grensrechter

En zo geschiedde. Murat bezocht de 5-jarige Aiden uiteraard ook niet met lege handen. Hij nam een rode en gele kaart mee die hij de bewuste wedstrijd gebruikte. Daarop schreef hij: “Dank voor je hulp bij Feyenoord-NAC Aiden!” Ook trakteerde hij de jongen op een shirt uit zijn eigen collectie. “Dit is onvergetelijk voor zo’n jongen,” aldus Murat.

Volgens Murat was Aiden best zenuwachtig om hem te ontmoeten. “Toen ik richting de deur liep, zag ik hem kijken en zwaaien, maar toen ik aankwam, klapte hij helemaal dicht. Hij vond het wat spannend, maar daarna was het voor ons beiden leuk.”

Beetje beroemd

Of Aiden nu een carrière als grensrechter najaagt? “In eerste instantie niet, maar na alle aandacht die hij gisteren en vandaag kreeg, lijkt het hem toch wel leuk,” weet Nousjka. “Maar hij heeft wel door dat hij een beetje beroemd is, dus voelt ‘ie zich stoer. Hij heeft morgen op school in ieder geval iets te vertellen in de kring!”

Foto’s en video: Nousjka Beusenberg