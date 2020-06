Isis (11) is dj en doet mee aan een heuse wereldrecordpoging

Dj Isis Fokker is met elf jaar de jongste vrouwelijke dj die meedoet aan een wereldrecordpoging. Dit doet zij niet alleen, maar nog met ruim 130 andere vrouwelijke dj’s. In totaal moet er zeven dagen aaneengesloten te worden gedraaid, in totaal 168 uur!

Als dit lukt, is de Nijmeegse de allerjongste vrouwelijke dj die in het Guinness Book of Records komt te staan met zo’n lange dj-marathon. Zondagochtend stond ze een uur achter de draaitafels bij DJ School Alphen: “Ik was wel heel zenuwachtig. Maar op een gegeven moment kon ik er meer van genieten en voelde ik mij thuis achter de draaitafels.”

Later dj worden

Anderhalf jaar geleden wordt Isis verliefd op het dj-vak. Als ze een goede vriend van de familie ziet draaien op een verjaardag, is ze meteen verkocht. Ook blijkt snel dat ze talent heeft en gaat ze op les. “Als ik later groot ben, wil ik dj worden en naar andere landen gaan op te treden. Het gaafste vind ik de gezelligheid en het feesten. Ik maak mensen graag blij met mijn muziek.”

Door corona gaat Isis twee dagen in de week naar school. Minder huiswerk betekent meer tijd om te oefenen met draaien. Hoewel Isis nog zeven jaar moet wachten totdat ze achttien is, kan ze niet wachten om haar helden op een groot festival te bewonderen. Vandaag werd de laatste set gedraaid en zal door een vakjury worden gecontroleerd of de poging tot het wereldrecord is gehaald.