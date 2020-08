Opnieuw grote drugsvangst: voor 75 miljoen euro aan cocaïne tussen ananassen

In de Rotterdamse haven heeft de douane in de nacht van zondag op maandag opnieuw een grote partij cocaïne onderschept. De drugs zat verstopt in een container met ananassen, afkomstig uit Costa Rica. De partij heeft volgens het Openbaar Ministerie een straatwaarde van 75 miljoen euro.

Het is de tweede dag op rij dat de douane een grote drugsvangst doet in de haven van Rotterdam. Zondagochtend werd 1.100 kilo cocaïne gevonden. Toen zaten de drugs verstopt in een container bananen uit Ecuador. De straatwaarde van die partij cocaïne is ruim 82 miljoen euro.

Tijdens een controle in de Rotterdamse haven heeft de @Douane vanmorgen een partij van 1100 kilo cocaïne onderschept. De straatwaarde van deze partij is ruim 82 miljoen euro. https://t.co/PQYIXnKuJZ pic.twitter.com/ti2SZWhxuv — OM Rotterdam (@OM_Rotterdam) August 16, 2020

De schepen die de containers vervoerden waren beide via Antwerpen naar Rotterdam gekomen. De bedrijven waarvoor de ananassen en bananen bestemd waren, hebben volgens justitie vermoedelijk niets met de drugssmokkel te maken.

Vorig jaar verdubbeling

Vorig jaar werd in totaal 33.732 kilo cocaïne onderschept in de Rotterdamse haven. Dat was bijna een verdubbeling ten opzichte van 2018, toen 18.947 kilo coke werd ontdekt. De drugs zitten bijna altijd verstopt in containers met een andere lading, bijvoorbeeld tussen fruit, bevroren kippenbouten of zelfs boomstammen.

Tekst: ANP

Beeld: Openbaar Ministerie