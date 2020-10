Geldrops gezin voor achtste keer doelwit van brandstichting: 'Ik ben boos, maar ik weet niet op wie'

Geert en Mwansiti Cornelissen wonen nu ongeveer drie jaar in de Goorstraat in Geldrop. Ze hebben vier kinderen. Sinds de familie hier is gaan wonen, worden ze maar niet met rust gelaten. Hun auto is al zeven keer vernield door brandstichting. Ook is de schuur in brand gestoken en ging er vorige maand een steen door de ruit. Afgelopen weekend was het wéér raak en werd er een explosief onder hun autoruit geplaatst.

”Inmiddels is het geen angst meer, maar meer woede. Ik ben boos, maar ik weet niet op wie”, vertelt Geert aan Hart van Nederland. Volgens hem zijn de kinderen nu oud genoeg om te weten wat er gebeurt en voelt het gezin zich onveilig. Daarbij lijken de emoties ook hoog op te spelen in de buurt. ”Een buur vroeg mij laatst de auto niet in de buurt te zetten, uit angst dat de andere auto ook in brand wordt gestoken”, aldus de vader van het gezin.

Geen vijanden

De ellende die het gezin wordt bezorgd kan maar niet door hen worden geplaatst. Naar eigen zeggen heeft de familie geen vijanden. Toch is de familie ondertussen bijna een tiental auto’s verder en zijn er vanaf de eerste brandstichting zeven camera’s opgehangen. Maar na acht aangiftes, is er nog niets veranderd en leeft de familie nog steeds in angst.

Onderzoek

De politie doet op dit moment onderzoek om erachter te komen wie achter het vandalisme zit. Zo is op camerabeelden te zien dat de vernielingen door een of twee mannen wordt aangericht. ”De zaak wordt natuurlijk uitgebreid onderzocht, door onder andere buurtonderzoek en camerabeelden. Hierbij zijn we nog steeds op zoek naar getuigen die mogelijk iets gezien hebben en deze info met ons willen delen. Eerdere incidenten worden in het onderzoek meegenomen”, aldus een woordvoerder van de politie.

Inmiddels heeft Geert aan de bel getrokken en is hij vandaag in gesprek gegaan met de burgemeester.