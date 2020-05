Bezorgde burgers pakken dierenbeul zelf aan: 'Straks overleeft die pup het weekend niet'

Een groep bezorgde mensen heeft vrijdagavond ingegrepen bij een man uit Kerkrade die zijn pup mishandelde. Hij sloeg en schopte het hondje naar verluid al enkele weken. De burgers voelden zich genoodzaakt in te grijpen. “Straks overleeft die pup het weekend niet.”

Marianne Wijhers uit Landgraaf is één van die bezorgde mensen. Ze las over de dierenmishandeling via Facebook en kon het dierenleed niet langer aanzien. Op dat platform ontstond een aantal weken terug een discussie over wanneer er ingegrepen zou worden. De man werd op Hemelvaart al aangesproken op zijn gedrag door een moeder en dochter. Ook Wijhers besloot het heft in eigen handen te nemen.

Ze had een gesprek met de burgemeester, maar daar werd voor Wijhers al snel duidelijk dat het lang zou gaan duren voordat de pup gered zou worden: “Volgens de burgemeester kon er nu niets gedaan worden en werd het probleem pas volgende week opgepakt. Ik was bang dat het beestje het na Pinksteren niet zou halen”, zegt ze tegen Hart van Nederland.

‘Pup jankte van de pijn’

“Toen ben ik vrijdag zelf met een vriendin naar Kerkrade gereden”, vertelt ze. Toevallig troffen ze de hondeneigenaar aan voor zijn huis. Ze zagen hoe de pup door de man aan zijn riempje werd voortgetrokken over de stoep.

Met een paar voorbijgangers volgden ze de man tot in het centrum van de stad. “We zagen hoe de man het dier duwde, schopte en met zijn vuist zijn kop wilde raken. Het dier jankte van de pijn. Hij had het beestje zelfs een muilkorf opgedaan, terwijl de hond nog maar vier maanden oud is”, aldus Wijhers.

Filmen

De burgers filmden hoe de man zijn hondje grof aanpakte en grepen kort daarna in. “We schreeuwden: goddomme, blijf van die hond af! We hebben die man op zijn rug op een motorkap gewerkt tot de politie er was. Ik ben blij dat er twee grote mannen bij waren, want anders had het flink uit de hand kunnen lopen. Hij wilde de hond niet loslaten en maakte de lijn extra kort. Hij liet hem zowat stikken aan zijn riem”, aldus Wijhers.

Dierenmishandeling

De politie bevestigt aan de Telegraaf dat de 32-jarige man is opgepakt voor dierenmishandeling. In opdracht van de officier van justitie in Maastricht is de pup in beslag genomen. Het dier zal onderzocht worden voor inwendige kneuzingen en er zal gekeken worden of de pup een trauma heeft. Volgens Wijhers wordt de pup overgeplaatst naar een nieuw gezin.