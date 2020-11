In Nijmegen laat een team van medisch personeel hun snor staan voor nieuw onderzoek tegen prostaatkanker. In het Radboud UMC wordt een nieuw onderzoek gedaan bij uitbehandelde patiënten.

Ongeveer 80.000 mannen hebben prostaatkanker in Nederland. 15.000 mensen hebben uitgezaaide kanker, die worden behandeld met hormoontherapie. Als dat niet lukt, dan hebben ze nog twee tot drie jaar te leven.

Hoop geld nodig

Oncoloog Niven Mehra is één van de artsen die meedoet aan de actie. Hij hoopt met de actie een hoop geld binnen te halen. “Patiënten met een uitbehandelde vorm van prostaatkanker kunnen dankzij nieuw dna-onderzoek tóch succesvol worden behandeld. Het Radboud UMC zou hiermee wel eens het ei van Columbus in handen kunnen hebben en is op zoek naar veel geld om het onderzoek uit te kunnen breiden zodat ook andere patiënten beter vooruitzichten hebben”, aldus Mehra.

In november is een jaarlijks terugkerend evenement genaamd Movember. Veel mannen laten dan hun snor staan om aandacht te vragen voor prostaatkanker. De trend is over komen waaien uit Australië.

