Prinses Alexia openhartig over haar opvoeding: 'Ik vind mijn ouders hele goede ouders'

Ook de koninklijke familie blijft op deze Koningsdag thuis. Prinses Alexia had daarom tijd voor een videogesprek met vlogger Enzo Knol gehad, waarin ze openhartig vertelde over de opvoeding van haar ouders.

Tijdens het videobellen vroeg Enzo zich af hoe Máxima is als de camera’s niet op de koninklijke familie gericht zijn. “Dat kan mijn dochter misschien beter zelf vertellen”, lachte de koningin, om er vervolgens een grap aan toe te voegen: “Maar ze gaat dan zeggen dat ik een hele lastig moeder ben, die altijd heel streng en chagrijnig is.”

‘Máxima druk met werk’

Alexia zelf reageerde nuchter. “Aangezien de hoeveelheid werk die mijn moeder altijd moet doen, vind ik dat ze het als moeder heel goed doet.” De 14-jarige prinses liet weten dat haar moeder veel tijd besteedt aan haar baan. “Maar ze is er heel vaak. En zo niet, dan is er altijd iets wat we samen kunnen doen.”

Ze benadrukte dat de koningin ook tijd doorbrengt met haar zussen Amalia en Alexia. “Wij allemaal, ook met mijn vader. Ik vind mijn ouders hele goede ouders eigenlijk.” Het antwoord van Alexia zorgde voor applaus bij Enzo én Máxima. “Dit was niet scripted”, verzekerde de moeder.