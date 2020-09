Waar zijn de geplante protest-stekjes bij Vattenfall?

Vorig jaar juli hebben honderden kinderen duizend stekjes geplant bij de energiecentrale van Vattenfall in Diemen. Dit deden zij uit protest tegen de biomassaplannen van het energiebedrijf. In Amsterdam IJburg zou een grote biomassacentrale moeten komen en dat ziet Comité Schone Lucht en kinderen van IJburg niet zitten.

De stekjes stonden symbool voor de natuur en werden cadeaugegeven aan de energiecentrale zodat Vattenfall wellicht van gedachte zou veranderen over de biomassacentrale. De kinderen van IJburg snappen niet waarom je bomen moet verbranden om elektriciteit op te wekken.

Verdwenen stekjes

Eén jaar later zijn de stekjes nergens meer te bekennen. Fenna de Swart van Comité Schone Lucht vraagt zich af waar ze zijn gebleven. “Ik fietste langs om te kijken hoe het was gesteld met de stekjes en ik trof een troosteloos leeg veld aan. Hoe kan dat?”

Beste @VattenfallNL Wat is er in hemelsnaam gebeurd met de #1000Stekken voor nieuwe #bomen die honderden #kinderen vorig jaar hebben geplant bij uw #gascentrale in Diemen voor schone lucht? U heeft ze toch niet verbrand in uw #biomassacentrale?https://t.co/dGtI7AXmfx pic.twitter.com/jfbf0OXZ23 — Fenna Swart (@fenokkio) September 8, 2020

Swart is niet blij met het lege veld en volgens haar zijn de kinderen ook boos en teleurgesteld: “Een beveiliger van Vattenfall zei dat het allemaal dooie takken waren. Nou dat vinden de kinderen zeker leuk om te horen! Dat laat maar zien hoe makkelijk ze met de natuur omgaan en het kunnen weghalen.”

‘Niet gehaald’

Volgens Vattenfall zelf zou het anders zijn. In een schriftelijke reactie laten zij de redactie het volgende weten:

‘Het leeuwendeel van de stekjes – let wel: geen duizenden zoals mevrouw Swart aanhaalt – betrof eenjarige planten en takken van bomen, die we keurig hebben geplant en verzorgd, maar die het simpelweg niet hebben gehaald. Een aantal planten doet het overigens nog prima.’

Rechtszaak

Swart kan zich hier weinig bij voorstellen: “We hebben die dag honderden soorten plantjes meegenomen en daar is één troosteloze plant van over gebleven bij een prullenbak. Deze hebben we zelf niet eens geplant.”

De actievoerders die tegen de komst van de biomassacentrale zijn laten het er niet bij zitten. Ze hopen volgende maand meer te horen over de rechtszaak die is aangespannen is tegen Vattenfall. Tegenstanders trekken namelijk de vergunning voor de komst van de biomassacentrale in twijfel.