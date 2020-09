Normaal gesproken is een poppenhuis voor kinderen om mee te spelen. Maar de twee Groningse decorbouwers Harm Naaijer en Louise Caspers maken sinds kort miniatuurhuizen voor volwassenen.

Voor de corona-uitbraak waren de twee Groningers decorbouwer voor diverse theatervoorstellingen. Maar door de crisis ligt de branche stil en doet het creatieve tweetal iets anders, namelijk het nabouwen van huizen op schaal.

Nadat Louise het boek The Miniaturist had gelezen ging ze meteen zelf aan de slag. “Ik vond het zo speciaal dat de rijke mensen in de Gouden Eeuw hun huis lieten nabouwen”, vertelt Louise ze aan Hart van Nederland. “Tot aan het kleinste meubeltje werd het nagebouwd. Een voorbeeld hiervan staat ook in het Rijksmuseum.”

Rekening houden met schaal

“We werken vaak samen”, legt de bouwer uit. “Het is ontzettend leuk om te doen en als je trots bent op je huis is het gaaf om het als pronkstuk te hebben. Maar ook van je ouderlijk huis, zodat je af en toe kan terugkijken.”

Niets is het creatieve stel teveel gevraagd. “Een landhuis met tuin kan ook”, aldus Louise. “Houd er dan wel rekening mee dat het een groot ding wordt, want we houden de schaal 1:12 aan”, grinnikt de Groningse.

Voor kind en ouder

Of je nu kind bent of volwassen, stiekem blijft een miniatuurhuis voor iedereen bijzonder. De huizen kunnen bovendien ook tegen een stootje. Volgens Louise zijn hun miniatuurhuizen zelfs stevig genoeg om op te zitten. Zo kun je ook de kinderen met de replica laten spelen.

Een van de eerste klanten is de buurman Sybrand Poort van Louise. De bijna 90-jarige heeft zijn ouderwetse Groningse huis na laten bouwen en is erg enthousiast. “Er staan prachtige meubeltjes in. Een heel mooi kunststuk.”