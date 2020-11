Veertien schapen doodgebeten tijdens jachtpartij van losgebroken honden: 'Vreselijk om te zien'

Een ware nachtmerrie voor schapenherder Judith Prins uit Monster. Zondagochtend om half zeven klopte de politie aan met het bericht dat er iets met haar schapen zou zijn. Wat bleek: veertien van haar schapen zijn doodgebeten. Door twee honden uit de buurt.

“Elk jaar heb ik wel een bijtincident, maar van deze omvang heb ik nog nooit meegemaakt”, vertelt ze. “Het was vreselijk om te zien. Ik trof schapen in de sloot aan, die waren verdronken en ik zag een schaap dat in de strot gebeten was. Het dier maakte een gorgelend geluid. Die moesten we wel uit zijn lijden verlossen.”

Veertien dode schapen

In totaal zijn er veertien schapen dood en nog eens zeven schapen zijn flink gewond. “Vandaag zijn ze door de dierenarts gehecht, maar het is nog de vraag of ze het redden.” Ook is er nog een aantal schapen vermist.

De grootte van de schade is nog niet berekend, maar Prins verwacht dit zeker te gaan voelen de komende jaren. Prins fokt de Drentse heideschapen namelijk voor het stamboek. Volgens de kenner zijn er niet veel van in Nederland. De schapen die in de weide stonden, waren dan ook bedoelt om het ras in stand te kunnen blijven houden. “De schapen waren nog niet eens een jaar oud”, vertelt ze.

Hondenbaasjes, wees alert

Buurtbewoner Douwe Frerichs is kapot van de slachtpartij die honden Bella en Arie aanrichtten, bovendien schaamt hij zich. Technisch gezien zijn het niet zijn honden, maar van zijn twee zoons. Beide zoons waren niet in staat om commentaar te geven, maar de vader wil de verantwoordelijkheid nemen en duidelijk maken dat andere hondenbaasjes alerter moeten zijn in het vervolg.

Zaterdagavond ging het mis. Frerichs had zijn zoons op bezoek en na het eten lieten ze de honden uit. Eén van de twee brak los, waarna de ander meeging op ‘schapenjacht’. Na een nacht te hebben gezocht, werden de honden pas de volgende ochtend bebloed teruggevonden.

“Ik vind het verschrikkelijk en schaam mij kapot. Vandaag zijn we komen helpen om de dieren te bergen. Al die dooie beestjes op een stapel, dat ziet er niet best uit”, aldus Frerichs. “De herder loopt door dit misschien wel tien jaar achter in het werk. Dat is echt klote.”

Geen aangifte

Wat er precies gaat gebeuren met de honden, is nog onduidelijk. Omdat Prins geen aangifte doet tegen de eigenaars, ligt het balletje vooral bij hen. Het is aan de eigenaars of de honden worden overgeplaatst of afgemaakt. Prins zou zelf het antwoord wel weten: “Als mijn hond dit zou doen, zou ik het beest niet meer aan kunnen zien. De dieren hebben zich gedragen als wolven.”