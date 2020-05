Politie rukt twee keer uit voor ontsnapte wallaby

Het is weer eens wat anders dan een boef in de boeien slaan: de politie moest vandaag tot twee keer toe achter een ontsnapte wallaby aan. Een ontsnapte in het Drentse Paterswolde, de tweede in het Limburgse Wellerlooi.

De Drentse wallaby besloot na zijn ontsnapping een duik te nemen in een vijver. “Toen hij was uitgezwommen werd het avontuur toch wat minder leuk: het lukte hem niet op op de kant te komen”, schrijft een wijkagent op Facebook.

De politie heeft het beest vervolgens met een lasso uit de vijver gehaald, maar daarna sprong de wallaby er weer snel vandoor. Uiteindelijk lukte het met hulp van de Dierenambulance om het dier weer te vangen. Via Facebook heeft de politie de eigenaar achterhaald.

Duitse toerist

Een dikke 180 kilometer verderop kreeg de politie ook een melding van een wallaby in het Limburgse Wellerlooi. Het dier bleek uit Duitsland afkomstig.

“Buiten het feit dat hij was ontsnapt, heeft hij ook het advies om niet vanuit Duitsland naar Nederland te reizen in coronatijden aan zijn laars gelapt”, grapt de politie op Facebook. De wallaby bleef volgens de politie ‘heel rustig’. De agenten regelden een tijdelijke opvang.

Niet veel later meldde zich de eigenaar van het beestje uit het Duitse Kevelaer. “De ontsnapte wallaby begon van blijdschap op en neer te springen en belandde in de verontruste armen van zijn familie”, schrijft de politie. De wallaby met de naam Lowie bleek zo’n negen kilometer te hebben afgelegd.

Beeld: Facebook / Politie Venlo wijkteam Centrum Noord-Zuid