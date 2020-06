Motoragent redt hond uit snikhete auto: eigenaren waren uur weg

Warm weer en honden in auto’s. Het is geen goede combinatie. Toch zijn er nog altijd baasjes die hun viervoeter alleen laten in de auto, terwijl ze er zelf even op uit trekken.

In Tilburg krijgt de politie dinsdag een telefoontje van iemand die zich zorgen maakt om een hondje. Het beest zou in een auto zitten die al ‘geruime tijd’ in de volle zon staat.

Eigenaren zijn uur weg

Een motoragent weet het dier op tijd te bevrijden. “Enkele ramen van de auto staan enkele centimeters open. Door de geopende ramen kan het hondje snel bevrijd worden”, laat de politie van Tilburg weten.

Als de eigenaars terugkomen, blijken ze een uur te zijn weggeweest. Ze zijn zich van geen kwaad bewust, omdat de auto in de schaduw stond toen ze vertrokken.

Ook met ramen open nog snikheet

De politie heeft een duidelijk advies voor hondenbezitters, tijdens het hete weer van deze dagen. “Ook met de ramen open wordt het nog snikheet in een auto in de volle zon. Laat nooit een hond achter in de auto met huidige temperaturen.”

De komende dagen kan het bloedheet worden. Volgens weer.nl is vrijdag de warmste dag. De temperatuur kan dan oplopen tot wel 33 graden.

Foto: Politieteam Tilburg-Centrum