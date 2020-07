Wie joeg geit Grietje de dood in tijdens inbraak bij kinderboerderij?

Een inbraak bij Kinderboerderij de Sik maandagnacht kent een verdrietige afloop. Er werden niet alleen spullen vernield en gestolen, de kinderboerderij verloor ook haar geliefde landgeit Grietje. Grietje was moeder van twee lammetjes.

De veearts vermoedt dat de stress die de inbraak bij de moedergeit veroorzaakte tot haar dood heeft geleid. Waarschijnlijk hebben de inbrekers Grietje opgejaagd of gevoerd, waardoor ze in shock raakte en stierf.

De twee lammetjes zijn nu moederloos en dat kan volgens de kinderboerderij een hoop stress veroorzaken. De verzorgers moeten nu hard aan de slag om hen op de been te houden. Medewerkers van De Sik roepen de daders via Facebook op zich te melden: “We hopen dat de daders zich diep schamen en hiervoor hun verantwoordelijkheid nemen. Ook vrienden van de (waarschijnlijk jonge) daders mogen dit tuig negeren en duidelijk maken dat inbraak met dood door schuld echt niet kan.”

De inbraak is ook een flinke financiële klap voor de kinderboerderij, die draait op vrijwilligers en donaties.

Heeft u in de nacht van 27 op 28 juli iets verdachts gezien in de buurt van Kinderboerderij de Sik? Neem dan contact op met de politie op 0900-8844 of anoniem via 0800 – 7000.