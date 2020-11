Voor het eerst heeft een goudjakhals schapen doodgebeten in Nederland. Het kleine neefje van de wolf is wel enkele keren eerder in ons land gespot op camerabeelden, maar het roofdier viel nog hier niet eerder prooidieren aan.

De goudjakhals beet vorige maand een aantal schapen dood in de Ooijpolder bij Nijmegen. Aangenomen werd dat de dode schapen het slachtoffer waren geworden van een wolf, maar DNA-onderzoek heeft aangetoond dat het om een goudjakhals ging, aldus de provincie Gelderland.

De goudjakhals is een nieuwe soort in Nederland en heeft zich hier nog niet gevestigd. In het Duitse grensgebied bij Nijmegen zijn er sinds afgelopen zomer wel al aanvallen geweest door een goudjakhals. Of het om hetzelfde dier gaat, is nog niet bekend. De Zoogdiervereniging doet veldonderzoek in de Ooijpolder om te zien of het roofdier daar nog zit.

Goudjakhals maakt opmars

De beschermde goudjakhals is veel kleiner dan een wolf en heeft een spitsere snuit. Het dier is erg schuw en wordt maar zelden gezien. De goudjakhals is al enkele jaren bezig met een opmars vanuit Zuidoost-Europa.

In Nederland verscheen de goudjakhals in 2016 en 2017 voor een cameraval op de Veluwe. In 2019 werd het dier ook op camerabeelden uit Drenthe gespot. Een goudjakhals valt bij voorkeur geen schapen aan maar eet vooral knaagdieren zoals hazen en beverratten.

Er is nog geen beleid voor de goudjakhals. Gelderland heeft wel wolvenbeleid, omdat zich in die provincie ook de eerste wolven vestigden. Vanuit dat beleid wordt de schade die de schapenhouder heeft geleden door de aanval van de goudjakhals vergoed, laat de provincie weten.

