Dode spitssnuitdolfijn gevonden bij Roggenplaat

Een dode spitssnuitdolfijn is maandagochtend aangespoeld ter hoogte van de Roggenplaat. Het dier werd gevonden door medewerkers van de Rijks Beveiligings Organisatie (RBO), die de kering daar beveiligen.

SOS Dolfijn denkt dat de dolfijn, een vrouwtje, dezelfde is als het dier dat afgelopen dinsdag voor de kust bij Wassenaar en later bij Zandvoort werd gespot. Wat de dolfijn fataal is geworden, zal worden onderzocht door medewerkers van Universiteit Utrecht.

Genetisch onderzoek

Begin augustus spoelde op het Belgische strand bij Nieuwpoort een nog levende spitssnuitdolfijn aan. Ze werd terug de zee in geholpen maar werd een dag later helaas dood gevonden, meldt SOS Dolfijn. Omdat ook dit dier een vrouwtje was, wordt bij zowel haar als bij de dolfijn die vandaag werd gevonden genetisch onderzoek gedaan om te kijken of er een relatie is tussen beide dolfijnen.

In 2017 spoelden twee spitssnuitdolfijnen aan, eentje bij Serooskerke en eentje bij Egmond. Beiden overleden later. Omdat deze spitssnuitdolfijnen diepzeedieren zijn, zijn ze doorgaans in de problemen geraakt waardoor ze bij de kust terecht zijn gekomen. Meestal sterven ze vervolgens.

Beeld: Jaap van der Hiele/RTZ Nederland