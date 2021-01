Woning voor mensen met dementie in Dronrijp ontruimd wegens brand

Een zorginstelling voor mensen met dementie in de Friese plaats Dronrijp is in de nacht van vrijdag op zaterdag ontruimd wegens een brand. De brandweer was rond 04.00 uur met blusploegen ter plaatse gegaan en meldde rond 05.30 dat het sein brand meester is gegeven.

Volgens de brandweer betrof het een kleine brand in een van de appartementen. Alle bewoners zijn naar buiten gebracht, meldde de brandweer.

Bewoners opgevangen

Tien bewoners zijn elders opgevangen, twee bewoners en de eigenaar van het pand zijn ter controle naar het ziekenhuis gebracht.

De brand was in de kleinschalige zorginstelling Herbergier Dronrijp aan de Hearewei in de Friese plaats. De bewoners zijn het complex kunnen niet meer zelfstandig wonen en hebben vaak geheugenproblemen zoals Alzheimer en dementie.

Corona

Na de evacuatie van bewoners zijn drie van hen overgebracht naar het ziekenhuis. Een van hen is daar positief getest op corona, dat zegt woordvoerder van de Veiligheidregio Fryslân, Jan Kees Toxopeus. Volgens hem houdt dat in alle hulpverleners die in contact zijn geweest met deze mensen in quarantaine moeten.

Burgemeester Marga Waanders van de gemeente Waadhoeke spreekt over een triest begin van het nieuwe jaar voor de bewoners van de instelling.

ANP/Redactie