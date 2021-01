Winkeliers zien nog geen reden tot juichen: 'Het kost me mijn spaargeld, mijn pensioen, alles'

Winkeliers zijn blij dat het kabinet extra steun uittrekt voor ondernemers, maar vinden dat er nog geen reden is tot juichen “zolang details ontbreken”. De steun die ze nu krijgen is gewoonweg te weinig en het water staat ze tot aan de lippen.

Ellen Brantjes is eigenaresse van drie kledingwinkels in Noord-Holland en was vanavond hoopvol, maar ook sceptisch. “Bij de vorige persconferentie kondigde Rutte ook een steunpakket aan, dat stelde toen niet zoveel voor. Ik hoop echt dat dat nu anders is”, vertelt de onderneemster.

Bestellingen afhalen

Branchevereniging INretail wil een realistisch bedrag van het kabinet en maatregelen die passen bij de verschillende winkelbranches om “levendige dorpen en steden te kunnen behouden”. Verder pleit de vereniging opnieuw voor de mogelijkheid om bestellingen bij winkels te kunnen afhalen. “Dat kan absoluut veilig”, aldus de vereniging.

Brantjes is het daar roerend mee eens. “We hebben gelukkig een webshop en klanten weten ons nog wel te vinden, maar we halen slechts tien procent van de normale omzet. De steun is een druppel op een gloeiende plaat.”

Lege winkelstraten

Alle winkeliers hopen op snelle bekendmaking van de details, omdat het nog drie weken langer sluiten van winkels “honderden miljoenen aan omzetverlies” kost en zorgt voor onverkoopbare voorraad. “Iedere dag telt. Het nieuwe seizoen staat voor de deur en de voorjaarsgoederen worden geleverd, maar kunnen niet betaald worden. De winkels puilen uit met wintergoederen en het geld ontbreekt. Het doemscenario van lege winkelstraten dreigt.” Ook vreest de vereniging voor de “dreigende tsunami” aan faillissementen en duizenden ontslagen.

Voor Brantjes dreigt nog geen faillissement, maar wel ten koste van alles. “Ik kan mijn winkel open houden, maar het kost me alles wat ik hebt”, vertelt ze. “Mijn pensioen, mijn spaargeld, alles. Ik betaal mezelf geen salaris en moet heel zuinig leven.”

Premier Mark Rutte kondigde dinsdagavond aan dat de huidige lockdown tot en met 9 februari zal duren.

