Willem Engel van Viruswaarheid wil de politiek in, staat op kieslijst Vrij en Sociaal Nederland (VSN)

Willem Engel, voorman van actiegroep Viruswaarheid, gaat de politiek in en stelt zich verkiesbaar als de nummer drie op de lijst van de nieuwe politieke partij Vrij en Sociaal Nederland (VSN).

Behalve Engel staan er nog 34 personen op de kieslijst voor de aanstaande Tweede Kamerverkiezingen. De lijsttrekker is Bas Filippini, initiatiefnemer van de partij en hiervoor dertien jaar de voorzitter van Privacy First, een stichting rond het recht op privacy. Op de tweede plek staat Anna Zeven, in het dagelijks leven ‘soulcoach’.

Filippini en Zeven zien Engel als aanwinst voor hun partij en hebben het volste vertrouwen met zijn deelname “de juiste combinatie te vormen als antwoord op de huidige crisis”.

Volksbeweging

De partij heeft geen vertrouwen in het huidige kabinet en ziet zichzelf eerder als een volksbeweging dan als een politieke partij, “bestaande uit betrokken burgers” en op basis van principes. “Na het mismanagement van de afgelopen jaren is Nederland toe aan een vernieuwingsagenda vanuit gezond verstand en een zakelijke aanpak”, aldus Filippini. Er komt geen partijprogramma, maar een Thema-Wijzer, mede vormgegeven door leden van de partij. De speerpunten? “Vrijheid, echte democratie en ondernemerschap.”