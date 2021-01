Minister Eric Wiebes treedt per direct af vanwege toeslagenaffaire

Eric Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat, treedt per direct af. Volgens premier Rutte doet hij dat na persoonlijke afweging.

Lees ook: Kabinet-Rutte III treedt af na vernietigend rapport over toeslagenaffaire

Minister Wiebes zal ook geen deel uitmaken van het demissionaire kabinet dat tot een nieuw kabinet is aangetreden op de winkel past. Volgens premier Rutte was vertrekken een persoonlijke afweging van de minister zelf. Wiebes was in het vorige kabinet als staatssecretaris van Financiƫn nauw betrokken bij de toeslagenaffaire.

Rutte zei de beslissing van Wiebes te respecteren. “Hij heeft vaak bijgedragen aan oplossingen voor ingewikkelde vraagstukken en we gaan hem missen.”

Koning Willem-Alexander heeft Wiebes “op de meest eervolle wijze ontslag verleend”, aldus een verklaring. Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) neemt het beheer van zijn ministerie van hem over.

Val kabinet-Rutte III

De positie van het kabinet werd onhoudbaar door de verregaande conclusies van het rapport van de commissie-Van Dam over de affaire. Al snel na de publicatie ervan in december nam de druk op het kabinet toe om de ultieme vorm van politieke verantwoordelijkheid te nemen. Vrijwel de voltallige oppositie wilde ook dat het kabinet zou aftreden.

Later meer.

ANP

Hart van Nederland is nu ook elke ochtend op tv! Van 6.30 tot 10.00 uur praten we je op SBS6 bij over het laatste nieuws uit Nederland en krijg je het laatste Shownieuws. Op zaterdag zijn we er van 7.00 tot 10.00 uur en op zondag van 7.00 tot 9.00 uur.